Quasi 400 fermi al Gay Pride di Istanbul

ISTANBUL - Sono in tutto 373 le persone fermate ieri dalla polizia durante la marcia del gay pride a Istanbul e rilasciate durante la notte dopo avere passato alcune ore in caserma. Lo fanno sapere gli organizzatori della manifestazione che si è tenuta ieri nel centro della città sul Bosforo nonostante fosse stata vietata dalla prefettura per motivi di ordine pubblico.