Cade a faccia in giù nella metropolitana e ne esce (quasi) illesa

BUENOS AIRES - In stato visibilmente alterato è svenuta, cadendo a faccia in avanti addosso a un convoglio della metropolitana.

Poteva finire in tragedia la disavventura di una giovane argentina che si trovava alla stazione di Belgrano Sur a Buenos Aires, ma si è invece risolta con una serie di ferite lievi.

La donna, infatti, per uno scherzo del caso è rovinata nell'intercapedine che c'è fra i due vagoni - e questo mentre il treno era in movimento - finendo sotto agli stessi e rimanendo pressoché illesa.



Soccorsa dal personale della stazione e dai paramedici è stata condotta in ospedale per accertamenti.