È morta Catherine Spaak

ROMA - È morta a 77 anni l'attrice, conduttrice, scrittrice e cantante Catherine Spaak. Lo riportano i principali media italiani.

Sul grande schermo - Nata il 3 aprile del 1945 da una famiglia belga - in seguito si è naturalizzata italiana - è stata una celebre diva cinematografica, in particolare negli anni '60 e '70. È stata fra i protagonisti di molti film della commedia all’italiana, come "Il sorpasso" di Dino Risi (1962), "L'armata Brancaleone" di Mario Monicelli (1966) e "La matriarca" di Pasquale Festa Campanile (1968).

Sul piccolo schermo - Dopo i successi sul grande schermo era passata a quello piccolo. Ha infatti condotto le prime tre edizioni di Forum e si è fatta conoscere al grande pubblico come autrice e conduttrice di talk show di successo. Ha condotto per 15 edizioni la trasmissione Harem, su Raitre, mentre le sue ultime apparizioni televisive sono state nel 2007 come concorrente a Ballando con le stelle e nel 2015 al reality show L'isola dei famosi.

Sul palco - Cinema, televisione, ma anche musica. Negli anni '60 la Dischi Ricordi le offre infatti un contratto e pubblica i suoi primi 45 giri, tra cui spicca "L'esercito del surf" noto anche come "Noi siamo i giovani", che diventa un successo cantato ancora oggi.

Vita privata - Negli anni Sessanta è stata sposata con l'attore Fabrizio Capucci, incontrato sul set del film La voglia matta e da cui ha avuto una figlia, Sabrina. Dal 1972 al 1979 è stata sposata con Johnny Dorelli ed ha avuto il figlio Gabriele. Dal 1993 al 2010 è stata sposata con l'architetto Daniel Rey e dal 2013 al 2020 con Vladimiro Tuselli.