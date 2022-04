La ricompensa per la cattura di Frank James sarà divisa da cinque cittadini

NEW YORK - Cinque persone divideranno la ricompensa da 50.000 dollari promessa dalla polizia di New York per aver rivelato "informazioni cruciali" che hanno portato all'arresto dell'autore della sparatoria sulla metropolitana di Brookyln. Lo ha annunciato la polizia, secondo quanto riportato dalla CNN.

«I cittadini sono le persone per le quali lavoriamo ma qualche volta sono anche i nostri migliori alleati», ha detto in un comunicato il capo della polizia della metropoli, Keechant Sewell. «Ringraziamo tutti coloro che hanno risposto alla nostra richiesta d'informazioni per individuare il sospetto», ha aggiunto.

Il 62enne afroamericano Frank James è stato accusato di terrorismo dopo l'attacco della metropolitana in cui sono rimaste ferite 29 persone, di cui dieci colpite direttamente da lui.