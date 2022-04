Sei morti, «almeno un'arma» trovata ma ancora nessun arresto

SACRAMENTO - Sei morti confermati e 12 persone ferite. La Polizia di Sacramento ha aggiornato il bilancio della sparatoria avvenuta la scorsa notte proprio nel centro della capitale californiana.

Le indagini sono ancora in corso e finora non è stato arrestato alcun sospetto, si legge in un comunicato delle forze dell'ordine. Sul posto è stata invece recuperata almeno un'arma da fuoco, stando a quanto riferisce il quotidiano Sacramento Bee, che cita fonti di polizia, senza però fornire ulteriori dettagli.

Il quadro rimane quindi nebuloso e gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la sequenza degli eventi. La numero uno della polizia di Sacramento, Kathy Lester, ha detto che per il momento non è ancora stato stabilito se le vittime siano state prese di mira volontariamente. E non si può ancora dire se sia stata una sola persona a sparare o più di una.

Riguardo alle circostanze in cui è avvenuta la sparatoria, sta circolando anche un filmato in cui si vedono alcune persone coinvolte in una rissa. E, spiega la polizia, «si sta lavorando per capire se esiste una relazione tra questo evento e la sparatoria».