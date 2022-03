Uccide le sue tre bimbe e si toglie la vita

SACRAMENTO - Si è consumato un dramma ieri in una chiesa di Sacramento, in California, quando un padre di famiglia ha ucciso a colpi di pistola quattro persone (di cui tre bambine minorenni, risultate poi essere sue figlie) prima di togliersi la vita.

Lo ha comunicato il dipartimento di polizia locale, che ha annunciato l'accaduto ai giornalisti.

Le figlie dell'uomo avevano 9, 10 e 13 anni. La quarta persona uccisa stava supervisionando la visita in Chiesa dei quattro, ma non è ancora chiaro se fosse un assistente sociale o un dipendente della struttura. A chiamare il 911 è stato un funzionario della chiesa, che ha sentito diversi colpi di pistola. All'arrivo sulla scena degli agenti, lo scenario era spettrale: cinque persone morte a causa di colpi di arma da fuoco.

Non è ancora chiaro né il motivo del folle gesto omicida né il perché i quattro si trovassero nel luogo di culto. Ciò che si sa, come riporta l'emittente Nbc, è che il padre aveva un ordine restrittivo sulle sue spalle (dalla sua ex moglie), ciò che fa pensare ad un caso legato ad episodi di violenza domestica.

Il governatore della California, Gawin Newsom, ha deplorato le uccisioni in un commento su Twitter: «Un altro insensato atto di violenza con armi da fuoco in America, questa volta qui a casa nostra. In una chiesa con dei bambini», ha scritto, dicendosi «inorridito».

keystone-sda.ch / STF (Rich Pedroncelli)