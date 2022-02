Tragedia in Perù, un bus finisce in un dirupo

LIMA - È di almeno 20 morti e 33 feriti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questo giovedì nella regione settentrionale di La Libertad.

Stando ai media locali, il veicolo a lunga percorrenza ha finito per perdere aderenza con la carreggiata - in cattive condizioni e particolarmente fangosa - sbandando fuori strada e giù da uno ripido dirupo. Il bus si è poi cappottato diverse volte, per fermarsi circa 100 metri più in basso.