Finti allarmi bomba, la guerra ibrida di Mosca

KIEV - Finti allarmi bomba. Dall'inizio dell'anno solo la città di Žytomyr ha ricevuto undici segnalazioni. I bersagli sono soprattutto centri commerciali e scuole, ma in nessuno di questi si è ancora verificata una vera e propria esplosione.

Secondo l'Ucraina una guerra ibrida è già in corso. Mosca starebbe attuando una strategia militare che combina tutto ciò che è convenzionale con attacchi che mirano più a far crescere la paura che a causare danni materiali. Se c'è caos, le scuole chiudono, le persone non vanno al lavoro e la quotidianità diventa sinonimo di ansia. Solo nelle ultime quattro settimane, in tutta l'Ucraina le autorità sono intervenute 3'000 volte a controllare siti in cui era stato segnalato che almeno una bomba fosse stata piazzata.

Un inviato di France24 ha seguito l'agente di polizia Alla Vashchenko di Žytomyr nel corso di un'operazione di verifica, l'undicesima segnalata nel corso dell'ultimo mese. «Abbiamo ricevuto un'e-mail in cui si diceva che avevano piazzato bombe in tutti gli istituti scolastici e nei centri commerciali della città». Per contrastare la guerra ibrida, le autorità cercano, ad esempio nel caso delle scuole, di non far evacuare gli alunni e di procedere ai controlli invadendo il meno possibile gli spazi dedicati all'apprendimento.

Il 27 gennaio le forze dell'ordine hanno anche organizzato nelle scuole di Kiev, Kharkiv, Lviv e Zaporizhzhia, delle lezioni per addestrare gli allievi a riconoscere delle bombe e a capire quanto esplosivo in media potrebbero contenere solo guardandoli e mai toccandoli. È stato spiegato agli alunni che tipo di oggetti potrebbero trovarsi davanti e quali sono quelli che possono destare maggior sospetto. In seguito è stata eseguita un'evacuazione di esercitazione.

Ma gli allarmi bomba non riguardano solo gli spazi dedicati principalmente alla popolazione ucraina. Il 15 gennaio è stato infatti evacuato l'aeroporto di Kiev in quanto era stato riportato che un ordigno era stato piazzato all'interno degli edifici. La segnalazione era stata fatta in forma anonima e personale e passeggeri erano stati radunati all'esterno del complesso. Anche in quel caso nessuna bomba era stata trovata.

Reuters