Nuovi scontri nel carcere El Litoral: almeno 51 morti

GUAYAQUIL - Nuovi scontri avvenuti nel carcere El Litoral di Guayaquil (Ecuador meridionale) hanno avuto un bilancio di almeno 51 morti e dieci feriti. Lo riferiscono oggi i media a Quito in base a un rapporto della polizia.

I quotidiani Expreso e Extra, che hanno avuto il rapporto, riferiscono che gli incidenti, durati 14 ore, sono avvenuti nel padiglione n.2. È il quarto episodio che avviene nel 2021 nella prigione dove il 29 settembre scontri fra detenuti hanno causato 119 morti.

Da parte sua il quotidiano El Universo di Guayaquil precisa che il bilancio delle vittime sarebbe di 52 detenuti morti, e aggiunge che la polizia ha arrestato tre reclusi che erano usciti all'esterno per ricevere pistole, fucili, proiettili e candelotti di dinamite.

Una prima ricostruzione dell'accaduto ha indicato che a partire dal pomeriggio di ieri alcuni detenuti dei padiglioni numero 3 e 6 hanno cercato di entrare nel padiglione numero 2, dove si è avuto il maggior numero di vittime. L'operazione ha avuto grande risalto sui social network, dove i detenuti del padiglione 2 hanno postato video in cui chiedevano aiuto per l'assalto in corso da parte dei reclusi di bande rivali.

In uno dei video si sente chiaramente una voce fuori campo che dice: «Vogliono entrare attraverso una delle porte...aiutateci con la polizia, con i militari».

Nel 2021 nelle carceri dell'Ecuador vi sono state 265 morti violente. In particolare 180 di esse sono avvenute in El Litoral, frutto di ripetuti scontri fra bande che si contendono il controllo del territorio nei padiglioni e all'esterno per il traffico di droga.