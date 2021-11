Chennai colpita da forti piogge

CHENNAI - La metropoli di Chennai è stata colpita da forti piogge nella giornata di ieri. Alcune aree della città sono risultate completamente allagate, costringendo le autorità a far evacuare migliaia di persone.

Le immagini mostrano alberi sdradicati, auto sommerse e persone tratte in salvo sui gommoni. Nel frattempo si è subito attivata la protezione civile di Chennai, aprendo centri di primo soccorso e campi medici in tutta la città, e ha iniziato a distribuire cibo e acqua alle vittime delle inondazioni, ha dichiarato su Twitter la Greater Chennai Corporation. Pochi minuti fa l'ultimo aggiornamento: erano già stati consegnati 336'000 pacchi di cibo.

L'inondazione non ha impedito tuttavia di proseguire con la campagna vaccinale. Alcuni campi sono stati spostati nelle zone della città meno colpite.

E il peggio non è ancora passato: altre forti piogge sono attese per i prossimi tre giorni nello stato del Tamil Nadu, dove si trova Chennai, nell'Andhra Pradesh e nel Puducherry, riporta la Cnn. Il servizio meteorologico indiano ha caldamente consigliato ai pescatori di non avventurarsi in mare. Era dal 2015 che la città non registrava una tale quantità di pioggia in così poco tempo.

AFP