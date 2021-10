Ci sono troppi under 12 colpiti dal coronavirus: meglio non organizzare feste per Halloween

È l'invito del sindaco di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari

«Si raccomanda vivamente di non organizzare alcun tipo di manifestazione legata ad Halloween, in quanto la maggior parte dell'attuale popolazione colpita dal virus è costituita da minorenni e vi è un'alta probabilità di un incremento della diffusione, anche in considerazione del fatto che spesso i protagonisti di tali festeggiamenti sono bambini di età inferiore a 12 anni e quindi esclusi, per il momento, dalla campagna di vaccinazione contro il Covid-19».