Bimbo di due anni spara e uccide la madre con una pistola, arrestato il padre

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

ALTAMONTE SPRINGS - Ha trovato una pistola carica e senza sicura in uno zainetto, e probabilmente pensando fosse un gioco, ha puntato verso la madre e ha sparato, uccidendola.

Sono tragici i fatti attorno alla morte di una 21enne di Altamonte Springs, in Florida, avvenuta lo scorso 11 agosto.

La pistola era stata lasciata nello zaino dal padre del piccolo, un 22enne che è stato arrestato ieri con l'accusa di «omicidio colposo» e per non aver custodito in modo sicuro un'arma da fuoco, ha dichiarato il Dipartimento di polizia locale.

La giovane madre, quando è stata raggiunta dal proiettile, stava effettuando una chiamata Zoom con alcuni colleghi di lavoro. Nei momenti concitati dopo l'accaduto, il giovane padre del bambino - a detta sua «appena arrivato a casa» - ha chiamato il 911, come anche una delle persone che era in chiamata con la vittima, dopo aver sentito «un forte rumore» e aver visto la donna cadere.

Accorsi sul posto, gli enti di primo soccorso non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso della 21enne.

«È tragico. Le decisioni hanno conseguenze, e questa è stata una decisione pessima», ha commentato l'ufficiale di polizia di Altamonte Springs Roberto Ruiz Jr. durante una conferenza stampa sull'incidente. «Ogni proprietario di un'arma ha la responsabilità di prendersene cura».

Come riporta il Washington Post, si tratta di uno di migliaia di incidenti simili avvenuti negli ultimi anni: dal 2015 in poi ci sono infatti state almeno 2'347 sparatorie involontarie che hanno coinvolto dei bambini, secondo il gruppo di difesa del controllo delle armi Everytown for Gun Safety.