Lunedì al via i lavori per la rimozione della cabina precipitata sul Mottarone

STRESA - Iniziano lunedì i lavori di rimozione della cabina della funivia del Mottarone, precipitata il 23 maggio scorso causando la morte di 14 persone. È infatti terminato l'abbattimento di un'ottantina di alberi, intervento necessario per creare il corridoio nel quale dovrà operare, in sicurezza, l'elicottero che poi solleverà la cabina.

La procedura di rimozione del relitto, che sarà eseguita dai Vigili del Fuoco italiano, prevede che la cabina venga prima messa in sicurezza, poi stabilizzata e successivamente tagliata in diverse porzioni, facendo particolare attenzione alla parte che contiene la testa fusa, per mantenerne il più possibile l'integrità. L'elicottero trasferirà i resti della cabina in un magazzino, a disposizione per gli accertamenti successivi. Le operazioni si svolgeranno con la supervisione del collegio peritale nominato dal tribunale.