Sono iniziate le consegne del carburante da parte dei militari britannici

LONDRA - In queste ore i militari britannici hanno iniziato a rendersi utili per rifornire le stazioni di servizio britanniche, a secco o a corto di carburante da giorni.

È entrato quindi in azione il piano previsto dal governo Johnson nei giorni scorsi: circa 200 tra donne e uomini di esercito e aviazione sono stati assegnati ai terminal, dove molti di essi saliranno nelle cabine delle autobotti e le condurranno laddove c'è urgente richiesta. L'attività dei primi 65 militi sarà concentrata su Londra e nella parte sud-orientale dell'Inghilterra, spiega la Bbc.

«Più della metà di coloro che hanno completato la formazione per effettuare consegne di carburante vengono schierati nei terminal che servono Londra e il sud-est dell'Inghilterra, a dimostrazione che il settore sta assegnando i conducenti alle aree più colpite in questa prima fase da lunedì» ha dichiarato un portavoce governativo. L'esecutivo nazionale è stato fortemente criticato per non aver agito in maniera più rapida e per aver permesso che serpeggiasse il panico tra la popolazione, con i distributori presi d'assalto e con lunghissime code - che hanno paralizzato la circolazione in molte aree - in quelli che sono rimasti aperti. Com'è noto, il problema non riguarda la produzione di carburante ma la consegna nelle aree di servizio, a causa della mancanza di molte migliaia di conducenti di mezzi pesanti per un mix di fattori - su tutti gli effetti della Brexit e della pandemia.

Domenica la Petrol Retailers Association, l'associazione di categoria britannica, ha dichiarato che la crisi è virtualmente finita in Galles, Scozia, e nelle aree centrali e settentrionali dell'Inghilterra. Eppure oltre il 20% delle stazioni di servizio è al momento senza una goccia di benzina o diesel.