Tenta di entrare ad Auckland durante il lockdown con il bagagliaio pieno di sacchetti di KFC

AUCKLAND - Auckland sta ancora vivendo un duro lockdown, volto ad azzerare i nuovi casi di coronavirus. Ristoranti, bar e palestre sono chiusi, e non è consentito uscire di casa se non per questioni essenziali. Pertanto le forze dell'ordine sono in costante allerta, e pattugliano soprattutto le zone di confine della città.

Domenica la polizia ha fermato due uomini che stavano cercando di entrare ad Auckland. Il veicolo stava percorrendo una strada sterrata quando, vedendo la polizia, il conducente ha tentato un'inversione a U. Una volta raggiunta, l'auto è stata perquisita: al suo interno sono stati trovati 100'000 dollari neozelandesi (pari a circa 70'000 franchi). E una volta aperto il bagagliaio gli agenti hanno rinvenuto una grossa quantità di cibo di asporto di Kentucky Fried Chicken (KFC).

I due, di 23 e 30 anni, dovranno comparire in tribunale per violazione delle norme sanitarie, tra le varie accuse.

Da quando è entrato in vigore il livello di allerta 4 ad Auckland, 86 persone sono state denunciate per un totale di 90 reati. Di questi, 73 sono per mancato rispetto dell'ordinanza sul coronavirus, 14 per mancato rispetto delle direttive/divieti/restrizioni, uno per un mancato arresto (sempre in relazione alla pandemia) e due per aggressione/minaccia contro le forze dell'ordine. Inoltre 183 persone sono state formalmente ammonite.

In totale sono stati controllati 180'339 veicoli in dieci posti di blocco. Di questi 2'286 sono stati rimandati indietro.