Domato l’incendio di Pescara

PESCARA - Dopo il fuoco, la conta dei danni. L’incendio dilagato tra Pescara Sud e la zona della Riserva Dannunziana è stato domato e non si registrano nuovi roghi da questa mattina all’alba.

È stata una notte di roghi e fiamme per i Vigili del Fuoco del Pescarese che, dal tardo pomeriggio di ieri, si sono confrontati con un violento incendio. Partito dalla zona sud della città, si è propagato nel giro di pochi minuti raggiungendo prima Fosso Vallelunga e poi la parte sud della Pineta Dannunziana. Da subito erano stati chiusi gli accessi alla città ed erano state evacuate almeno 800 persone, tra abitanti e bagnanti dei lidi.

Tre ricoveri, nessun paziente grave - A restare particolarmente coinvolta una casa di riposo, ora inagibile. Ieri pomeriggio i 40 ospiti dell’alloggio per anziani sono stati evacuati insieme alle suore dal personale della Misericordia di Pescara. In ospedale sono giunte decine di persone, tra cui una bambina. È stato necessario procedere a tre ricoveri, ma nessuno di questi pazienti è in condizioni gravi: si trovavano perlopiù sotto shock, anche se alcuni hanno subito una leggera intossicazione per il fumo. Da questa mattina all’alba le persone evacuate, cento circa, hanno potuto far ritorno alle loro abitazioni.

Da Lazio e Toscana sono giunte in aiuto le colonne mobili dei Vigili del Fuoco per spalleggiare i colleghi abruzzesi. E per tutta la notte è rimasto chiuso il tratto della Strada Nazionale Adriatica Sud tra Pescara e Francavilla al Mare per permettere al meglio lo svolgimento delle operazioni di bonifica e raffreddamento. ll sindaco della città, Carlo Masci si è rammaricato però questa mattina per i danni gravissimi subiti dalla Pineta Dannunziana.

Keystone