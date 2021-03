51 anni e 7 figli: chi era il poliziotto ucciso a Boulder

BOULDER - Aveva 51 anni e ben sette figli Eric Talley, l'agente di polizia che per primo è giunto sul luogo della sparatoria avvenuta ieri pomeriggio a Boulder, in Colorado.

Il capo della polizia cittadina Maris Herold ha ricordato Talley nel corso della conferenza stampa nella quale ha illustrato quanto accaduto. «Il mio cuore va alle vittime di questo incidente e sono grata per gli agenti di polizia che hanno risposto. Mi dispiace tanto per la perdita dell'agente Talley». Herold ha definito «eroiche» le gesta dell'agente, in servizio nel locale dipartimento di polizia dal 2010.

Anche il procuratore distrettuale Michael Dougherty si è associato alle condoglianze porte alla famiglia di Talley. «A detta di tutti era uno degli uomini di spicco del dipartimento di polizia di Boulder e la sua vita è stata stroncata troppo presto. Voglio anche sottolineare quanto sono incredibilmente dispiaciuto per tutte le vittime. Prometto a loro e al popolo del Colorado che faremo giustizia».

Il padre dell'agente Talley ha ricordato il figlio: «Aveva preso molto sul serio il suo lavoro di poliziotto. Aveva sette figli, il minore ha sette anni. Amava i suoi figli e la sua famiglia più di ogni altra cosa». L'uomo, parlando con Abc News, ha spiegato che Talley era entrato in polizia all'età di 40 anni e di recente si stava formando come operatore di droni, così da evitare i rischi del lavoro di pattuglia. «Non voleva mettere la sua famiglia in una situazione del genere».