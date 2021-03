Il premier si è vaccinato con AstraZeneca

BANGKOK - Mentre il vaccino AstraZeneca è l'osservato speciale dall'opinione pubblica dell'intera Europa, in Asia c'è chi non esita a farsi immunizzare con il preparato della società anglo-svedese.

Il premier thailandese Prayuth Chan-ocha ha ricevuto la prima dose del vaccino, sospeso in svariate nazioni per il timore di gravi controindicazioni e per il quale si attende per le prossime ore il pronunciamento dell'Agenzia europea per i medicinali. «Ci sono persone preoccupate ma dobbiamo credere ai medici» ha dichiarato Prayuth.

La Thailandia, in verità, era stata la prima nazione extra-europea a sospendere le somministrazioni del siero di AstraZeneca. Ma le autorità sanitarie nazionali, dopo essersi chinate sulla questione, hanno deciso di proseguire con la campagna vaccinale. I membri del governo hanno quindi ricevuto la prima dose

In Asia la produzione è stata affidata al Serum Institute of India, il più grande fabbricante di vaccini al mondo.

