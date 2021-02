Sparatoria in un negozio di armi, tre morti

NEW ORLEANS - Sono tre le persone che hanno perso la vita nel corso di una sparatoria in un negozio di armi a Metairie, in Louisiana.

I media locali, citando fonti della polizia, spiegano che anche il primo ad aprire il fuoco è rimasto ucciso. Secondo alcune testate i fatti sarebbero andato in questo modo: lo sparatore si sarebbe presentato con un'arma carica nel Jefferson Gun Outlet, per recarsi probabilmente nel poligono di tiro della struttura. Uno dei dipendenti lo avrebbe redarguito e sarebbe così nata una discussione, sfociata poi in tragedia. La ricostruzione non è stata ancora confermata ufficialmente dagli inquirenti.

keystone-sda.ch (Matthew Hinton)