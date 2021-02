Quasi una tonnellata e mezza di cocaina sequestrata a Gioia Tauro

REGGIO CALABRIA - 1'300 chili di cocaina purissima, è questo il malloppo sequestrato in una settimana dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria nel porto di Gioia Tauro.

La vera e propria montagna di polvere bianca è stata recuperata in tre distinte operazioni nell'area portuale che hanno portato gli agenti a scansionare «con l'ausilio di sofisticati scanner» alcuni container sospetti.

In tre di questi, due provenienti dal Brasile e uno dall'Ecuador, è stata trovata la cocaina. La droga era nascosta fra carne congelata, caffè e frutta esotica. Una scoperta non ovvia, spiegano gli inquirenti, «le modalità di occultamento dello stupefacente si dimostrano spesso differenti e sempre in via di evoluzione».

Secondo i Finanzieri, vista la sua qualità, la coca «avrebbe potuto essere tagliata fino a 4 volte prima di essere immessa sul mercato, fruttando un introito alla ‘ndrangheta di circa 260 milioni di euro».