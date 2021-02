20enne muore per uno "scherzo" da mettere su YouTube

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

NASHVILLE - Un ventenne è stato ucciso con un colpo di pistola mentre metteva in atto un "prank" (una sorta di scherzo o candid camera, ndr) da mettere sul suo canale YouTube.

Lo ha riferito la Bbc, che ha ripreso le informazioni fornite da testimoni alla polizia locale.

I due giovani si sono avvicinati a un gruppo di persone fuori da un parco divertimenti per famiglie a Nashville, con in mano dei coltellacci, per "fingere" una rapina. Tuttavia, un 23enne - che era tra le persone prese di mira dallo scherzo - aveva una pistola, ed ha sparato ad uno dei due giovani ferendolo a morte.

Il ragazzo 23enne ha dichiarato alla polizia che non aveva idea che fosse uno "scherzo", e di aver sparato per autodifesa. L'amico del ventenne rimasto ucciso, invece, ha detto agli agenti che si trattava di uno scherzo realizzato per un video da mettere su YouTube.

La polizia non ha effettuato alcun arresto.