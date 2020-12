VENEZIA - «La situazione è terribile, siamo sotto l'acqua in maniera drammatica»: lo dice all'ANSA Carlo Alberto Tessein, procuratore della Basilica di San Marco, a Venezia, in relazione all'acqua alta che ha invaso oggi la città, senza l'entrata in funzione del Mose, il modulo sperimentale elettromeccanico per difendere la città e la sua laguna dalle acque alte attraverso paratoie mobili a scomparsa.

«Il nartece è completamente allagato - spiega, raccontando i danni nell'edificio sacro - e se il livello sale ancora andranno sotto anche le cappelle interne».

Intanto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro scrive su Twitter di essere «al Centro Maree per seguire l'evolversi della situazione: il prossimo massimo di 145 centimetri è alle 16.40, a causa del rinforzo anomalo del vento. Il sistema Mose non è attivo».

Adesso sono al Centro Maree per seguire l’evolversi della situazione.

Prossimo massimo 145 cm alle 16:40, a causa del rinforzo anomalo del vento. Il sistema MOSE non è attivo. pic.twitter.com/CjsAmu6Poe — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) December 8, 2020

