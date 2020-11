Vestito da cavaliere attacca i passanti a colpi di spada, almeno 2 i morti

QUEBEC CITY - Un 20enne è stato arrestato in Quebec questa notte per un assalto all'arma bianca di stanotte avrebbe colpito i passanti con una spada. Lo riferisce Radio Canada. Il ragazzo era vestito di tutto punto, come un cavaliere medievale, probabilmente a tema con la notte di Halloween.

La polizia ha ricevuto una chiamata d'allarme intorno alle 22.30 locali. L'assalto è stato condotto in più punti del centro storico della di Quebec City

Pesante il bilancio: due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite e portate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato intorno all'una di notte al porto e portato in ospedale, apparentemente in ipotermia.

Ancora non chiare le cause all'origine del gesto. Inizialmente si era pensato a un parallelo terroristico con la Francia.