È morto Erick Morillo, quello di “I like to move it move it”

MIAMI - Negli anni '90 aveva imperversato nelle discoteche di tutto il mondo con pezzi come “I like to move it move it” e "Muevelo".

Il Dj e produttore musicale Erick Morillo (49 anni) è stato trovato esanime nella sua casa di Miami Beach questo martedì. Stando alle prime indiscrezioni gli inquirenti non sospettano alcuna matrice dolosa.

Morillo, nato a New York ma con origini colombiane, avrebbe dovuto presentarsi in tribunale questo venerdì per rispondere a un'accusa di aggressione sessuale, avvenuta dopo una serata in una discoteca nel 2019. Lo scorso 6 agosto era stato arrestato e poi rilasciato su cauzione.

Artista pluripremiato, aveva prodotto brani con diversi alias ed era proprietario di una casa discografica. “I like to move it move it”, il suo più grande successo, era tornato a essere un tormentone grazie alla serie di film d'animazione "Madagascar".