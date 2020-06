Più di cento persone uccise dai fulmini in due giorni

NEW DELHI - Non solo il coronavirus sta mietendo vittime in India, ma anche i fulmini. Stando ai dati recuperati dalla CNN, questa settimana nello stato indiano del Bihar sono stati registrati ben 83 decessi in due giorni causati dal fenomeno, e altri 24 nell'Uttar Pradesh. Il distretto più colpito è quello del Gopalganj, con 13 morti.

Nei mesi tra maggio e giugno l'India è spesso colpita da forti e intensi temporali, e i numeri sono in linea con gli altri anni. Stando al National Crime Records Bureau indiano, solo nel 2018 i temporali hanno ucciso 2'357 persone. Spesso ad essere colpiti dalle scariche elettriche sono gli agricoltori, che vogliono preparare al meglio i campi prima dell'arrivo delle piogge.

Le condoglianze alle famiglie sono arrivate anche dal primo ministro indiano Narendra Modi. Nel Bihar è inoltre previsto un risarcimento pari a poco più di 5'000 franchi, destinato alle famiglie che hanno perso un proprio membro.