Terremoto in Messico: migliaia di persone in strada nella capitale

OAXACA - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa di una frana provocata dal terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito la parte centro-meridionale del Messico, intorno alle 17.30 ora svizzera.

Il bilancio è stato fornito da Alejandro Murat, governatore dello stato di Oaxaca. L'epicentro è stato localizzato a una ventina di chilometri a sud di La Crucecita, a Santa Maria Huatalco. Murat, nel corso di un'intervista radiofonica, ha spiegato di non aver emesso un'allerta tsunami (dichiarata invece dal National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense) in quanto l'epicentro si trova sulla terraferma e a una certa distanza dall'Oceano Pacifico.

Tuttavia, riferisce il sito El Universal, i residenti di Santa María Huatulco avrebbero abbandonato spontaneamente le abitazioni in prossimità della costa. Un'onda anomala, ma di dimensioni molto contenute, sarebbe stata individuata.

Murat ha aggiunto che sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza. Sono in corso controlli per valutare se edifici e infrastrutture siano rimasti gravemente danneggiati. Al momento sono stati segnalati solamente episodi di lieve entità. Le autorità comunali non hanno confermato il bilancio fornito da Murat e spiegano che l'allerta tsunami è scattata autonomamente.

La scossa è stata nitidamente avvertita nella capitale Città del Messico, dove la popolazione è scesa in strada e si segnalano dei black-out elettrici. In alcuni video che circolano sui social si vedono palazzi che ondeggiano a causa del sisma.

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha invitato i messicani a stare calmi e a prepararsi a una serie di scosse di assestamento. Le prime hanno avuto una magnitudo che si è attestata intorno ai 4 gradi sulla scala Richter.

keystone-sda.ch / STF (Fernando Llano)