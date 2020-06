Omicidi e tentati omicidi in casa anziani: infermiere in manette

ASCOLI PICENO - È scattata alle prime luce dell'alba di questa mattina l'importante operazione dei carabinieri di Ascoli Piceno in relazione a otto omicidi volontari premeditati e quattro tentati omicidi di pazienti anziani ospiti in una residenza sanitaria assistenziale della provincia. I militari hanno arrestato un infermiere.

L'uomo, in servizio presso la Rsa di Offida, è indagato per i dodici fatti avvenuti tra il gennaio 2017 e il febbraio 2019, nei periodi in cui l'infermiere prestava servizio presso la struttura. L'ipotesi degli inquirenti è che i decessi siano avvenuti somministrando farmaci non previsti o in dosi eccessive.

Contestate, fa sapere il procuratore Umberto Monti, «le ulteriori aggravanti dell'aver commesso i fatti con mezzi insidiosi (ripetute somministrazioni indebite di farmaci, promazina, insulina, anticoagulanti, per dosi e/o tipologia non previsti e controindicati, al fine di causare i decessi), e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la funzione di infermiere che espletava». A fondamento della misura cautelare sono stati acquisiti «gravi indizi di colpevolezza e sono state ravvisate esigenze cautelari».