Crolla muro di contenimento, muoiono due operai

NAPOLI - Due operai sono stati travolti e uccisi da uno smottamento di terra a Napoli, nella periferia ovest della città.

I due stavano lavorando (forse con altri due colleghi, le informazioni in merito sono frammentarie) quando, intorno alle 12.30, il muro di contenimento che stavano costruendo ha ceduto e la terra li ha sepolti. I Vigili del fuoco sono prontamente entrati in azione per cercare di salvare gli operai, ma per loro non c'è stato niente da fare.

Le operazioni proseguono per verificare se ci sono altre persone coinvolte.