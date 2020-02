È deceduto Olof, il nonno di Greta, in Svezia era un attore rinomato che aveva lavorato anche con Bergman

STOCCOLMA - Un tweet per dire addio al nonno Olof Thunberg - deceduto questo 24 febbraio, quello da poco postato da Greta Thunberg.

«Ieri sera mio nonno Olof Thunber è morto. È stato uno dei più grandi attori svedesi ed è stato sul palco per più di 75 anni. Era una delle persone più gentili che abbia mai incontrato, ci manca terribilmente».

Classe 1925, Fritz-Olof Thunberg , nella sua lunga carriera ha recitato in teatro, in televisione, nella radio, nel cinema e nel doppiaggio. In quest'ultimo si era distinto prestando la voce in diversi film Disney. Aveva recitato anche in "Luci d'inverno" (1963) di Ingmar Bergman.