Uccide un coyote a mani nude per proteggere il figlio

CONCORD - Il coyote aveva afferrato suo figlio di due anni per il cappuccio della giacca, e lui l’ha ucciso a mani nude. È quanto accaduto lunedì nel New Hampshire a Ian O’Reilly, che alla CNN ha confessato di essere ancora sotto shock per quanto accaduto: «Non ho mai fatto del male ad un animale, quindi è stata una strana sensazione. In quel momento reagisci solo d’istinto, non pensi».

L’uomo, dopo essere stato morso due volte per aver cercato di allontanare l’animale dal figlio, ha prima dato un calcio al coyote. Successivamente gli si è buttato addosso con tutto il peso, immobilizzandogli il corpo e poi il muso. Infine ha infilato la testa dell’animale nella neve, aspettando che l’animale morisse.

Altri attacchi - La polizia locale poco prima su Facebook aveva informato di un altro attacco subito da una padrona e dai suoi cani. La donna si trovava in veranda quando il coyote l'ha attaccata, ferendo anche i due cani.

Ora l’ufficio di caccia e pesca sta analizzando l’animale per confrontare il DNA con quello dell’attacco precedente, e se fosse affetto da rabbia.