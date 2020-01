Aereo precipita in Iran: si temono 176 vittime

TEHERAN - Un aereo con 176 persone a bordo è precipitato nei pressi della capitale iraniana Teheran. Si teme che non ci possano essere sopravvissuti.

Questa mattina un Boeing 737-800 della compagnia ucraina Ukraine International Airlines era appena decollato dall'Aeroporto Imam Khomeini quando è precipitato poco lontano dallo scalo. Come riportano i media locali citati dalla BBC, la Mezzaluna Rossa iraniana ritiene che tutti gli occupanti del velivolo debbano aver perso la vita nello schianto.

Il volo UIA 752 era diretto nella capitale ucraina Kiev, con partenza prevista alle 5.15 (le 2.45 in Svizzera), ma, come riporta al-Jazeera, il decollo è stato ritardato alle 6.12 (le 3.42 in Svizzera). A dispetto di alcune ipotesi circolate nelle ore immediatamente successive all'incidente, le autorità iraniane e ucraine escludono che il disastro aereo sia legato alle recenti tensioni tra Iran e Stati Uniti causate dall'omicidio del generale iraniano Qasem Soleimani in Iraq.

Come riportato dalla TV di Stato iraniana e confermato dal primo ministro ucraino, a bordo c'erano 167 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio. Prime informazioni parlavano di 180 occupanti. Più precisamente, tra le persone a bordo c'erano 82 iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi, quattro afghani, tre tedeschi e tre britannici: lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko, citato dall'agenzia Interfax. Secondo il Consiglio di sicurezza di Kiev, degli 11 ucraini deceduti, nove erano membri dell'equipaggio.

In un video postato dall'agenzia di stampa iraniana ISNA si vede una luce cadere dal cielo verso terra: «Primo video dell'aereo ucraino che si schianta vicino a Shahriar», si legge nel suo tweet.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Escluso l'attacco terroristico - Autorità iraniane e ucraine hanno escluso che l'incidente sia stato causato da un attacco terroristico. Lo schianto - ha detto un dirigente del ministero dei Trasporti iraniano, Qassem Biniaz, alla Irna - si sarebbe verificato a causa di un motore che ha preso fuoco. E la stessa fonte ha respinto le voci di un attacco missilistico. L'ambasciata ucraina ha fornito alla Cnn le stesse informazioni.

Zelensky: «Evitare ipotesi infondate» - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con un post su Facebook invita ad «astenersi dal fare congetture e avanzare teorie non corroborate» sullo schianto di un Boeing 737 della Ukraine International Airlines avvenuto oggi.

«Aerei speciali attraverso il ministero degli Esteri e il ministero della Difesa sono stati preparati per essere inviati a Teheran e raccogliere i corpi delle persone decedute», ha aggiunto Zelensky precisando che Kiev attende il benestare della parte iraniana per far decollare i velivoli.

keystone-sda.ch / STF (ABEDIN TAHERKENAREH)