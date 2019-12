Muore a 23 mesi per cercare di salvare il suo cagnolino da un incendio

GENTRY - Un bambino di 23 mesi ha perso la vita sabato notte nell'incendio della sua casa a Gentry, in Arkansas. Il piccolo era entrato nell'edificio in fiamme per cercare di salvare il suo cagnolino.

Il capo dei pompieri locali, confermando la tragedia a un quotidiano statale, ha spiegato che le fiamme sono divampate - probabilmente per un cortocircuito elettrico - intorno alle 17, ora locale. La famiglia Sharp, proprietaria dello stabile, non erano all'interno, ma i suoi membri hanno subito chiesto aiuto e iniziato a cercare di domare il rogo. Nel caos, purtroppo, nessuno si è accorto che il piccolo Loki era entrato in cerca del suo cucciolo.

Il bimbo non è riuscto a trovare il suo amico a quattro zampe e anzi si è trovato bloccato tra le fiamme. Sono stati i pompieri a trovare il suo corpicino esanime.

La famiglia Sharp ha scritto su Facebook che il funerale del bimbo è in programma venerdì. Sono state lanciate delle raccolte fondi per sostenere le spese della cerimonia e per aiutare genitori e fratelli di Loki a ricominciare una vita in una nuova casa, dopo che l'incendio li ha privati di tutto. Sulle varie pagine aperte su social e siti specializzati sono stati raccolti più di 10mila dollari.