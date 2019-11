Po sopra la soglia di guardia a Torino

TORINO - La piena del Po ha superato a Torino la soglia di guardia. I Murazzi e il Borgo Medievale sono allagati, mentre le aree del Meisino e del Fioccardo sono monitorate per possibili inondazioni nelle prossime ore.

Nel frattempo la piena del Po e dei rii minori ha anche mandato sott'acqua Cardè, il primo paese della pianura Padana nel Parco del Po Cuneese. La piena ha invaso il centrale corso vittorio Emanuele II, mentre nelle vie laterali l'acqua ha raggiunto anche il metro d'altezza. Decine le abitazioni che hanno subito allagamenti.

Protezione civile e vigili del fuoco sono all'opera. Chiusa la provinciale per Villafranca per la piena del torrente Cantogno. Il Comune di Torino ha comunicato che la maratona in programma per oggi in città è stata annullata.

1000 persone isolate in Valle D'Aosta - Sono circa mille le persone isolate in Valle d'Aosta a causa delle valanghe che hanno portato alla chiusura di alcune strade regionali. Le situazioni più critiche nella valle del Lys, dove Gressoney-La-Trinité è isolata a causa delle slavine che incombono sulla regionale.

Interrotta anche la strada che porta a Champorcher a causa di una valanga finita sulla carreggiata. Chiuso anche il tratto finale della strada della Val Savarenche. In tutta la Regione, l'allerta meteo è arancione. Convocato d'urgenza il comitato viabilità.

Cresce anche del livello del Ticino - È ulteriormente cresciuto, durante la notte e nelle prime ore di oggi, il livello dei fiumi in provincia di Pavia, in seguito alle piogge abbondanti dei giorni scorsi. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca, il Po ha raggiunto questa mattina alle 10 i 4,31 metri sopra lo zero idrometrico: è stata superata nella notte la prima soglia di allarme, posta a più 3,50, e ci si sta avvicinando alla soglia di più 5,50, superata la quale l'acqua comincerebbe ad esondare nelle campagne circostanti e nelle località più vicine al fiume.

Nelle ultime due ore il ritmo di crescita è leggermente calato, e questo potrebbe far sperare che in giornata il livello possa stabilizzarsi per iniziare poi a scendere di nuovo. Le preoccupazioni sono però legate anche all'arrivo di una nuova ondata di piena del Piemonte.

Cresce anche il fiume Ticino, salito in maniera sensibile nelle ultime ore a Vigevano (Pavia), al ponte in barche di Bereguardo (Pavia) e a Pavia. Nel capoluogo il Ticino è arrivato a un paio di metri da via Milazzo, in Borgo Basso nella zona del Ponte Coperto. La Protezione Civile è allertata, ma per il momento la situazione resta sotto controllo. Timori in Oltrepò Pavese per il torrente Staffora, che è già uscito dagli argini in alcune località. Nell'area collinare si teme inoltre per possibili nuove frane, dopo quelle dei giorni scorsi.