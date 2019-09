Mangia e si “dimentica” di pagare, denunciato il figlio di Bossi

FIRENZE - Ha mangiato e se n’è andato senza pagare il conto. Protagonista della vicenda è Riccardo Bossi, figlio maggiore del fondatore della Lega, Umberto.

Voleva trascorrere un weekend romantico a Firenze. Aveva preso alloggio in un residence in compagnia di una ragazza mora. Sabato sera aveva prenotato in una paninoteca del centro per assistere sui maxi schermi al derby Milan-Inter: panini, birra, taglieri di salumi. Poi è arrivato il conto, 66 euro. Al momento di pagare però la carta di credito è difettosa. Lui non ha contanti, e allora decide di andare a prelevare. Non farà più ritorno nella paninoteca per saldare il conto. Il proprietario che si era segnato il numero del telefonino, dato che l’uomo aveva prenotato il tavolo, lo chiama, ma nessuno risponde. Avverte allora la polizia, la quale si reca al residence e trova Riccardo Bossi in compagnia della ragazza. Promette ai poliziotti di saldare il debito la mattina dopo. In realtà Bossi se ne va senza nemmeno pagare la stanza, a parte l’acconto iniziale di 100 euro. Scatta allora la denuncia da parte del proprietario del locale, Gaetano Lodà. «Non è certo per la somma, ma è una questione di principio. E magari con la mia denuncia, metto in guardia qualche altro commerciante fiorentino dal guardarsi da questo signore», ha dichiarato Lodà a La Nazione.

Non è la prima volta che Riccardo Bossi, residente a Gallarate, si rende autore di truffe. In questi giorni, ha ricevuto la seconda condanna in appello per la truffa a un gioielliere di Busto Arsizio. A Natale acquistò gioielli per l’allora fidanzata e un costosissimo Rolex, e anche quella volta si «dimenticò» di passare a pagare.