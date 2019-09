Rider di Deliveroo licenziato dopo uno sciopero: è scontro

PARIGI - Silurato dopo lo sciopero. Accade in Francia, dove Nassim Hamidouche, un rider di Deliveroo - azienda britannica di consegne a domicilio - tra i capofila del movimento sociale in lotta contro la modifica delle tariffe della piattaforma online, è stato licenziato dall'azienda.

Tutto ha inizio questa estate, quando Deliveroo riduce da 4,60 euro a 3 euro le tariffe per una corsa rapida nella zona di Parigi, suscitando la furia dei rider. Hamidouche, che lavora per Deliveroo da otto mesi, comincia a organizzare blocchi e manifestazioni nella zona di Paris Nord La Défense, Courbevoie, Neuilly affermandosi come una delle personalità più carismatiche nella battaglia sociale dei ciclo-fattorini. Ma poi, qualcosa va storto, e il colosso delle consegne online decide di rescindere ogni forma di contratto con lui.

Interpellato dalla stampa francese, Deliveroo dice a chiare lettere di «rispettare il diritto dei fattorini di manifestare o fare sciopero». L'uscita di Hamidouche sarebbe legata a ben altri motivi. «Nel caso di Monsieur Hamidouche - assicura il gruppo - durante la sua collaborazione con Deliveroo, ha più volte indicato di aver consegnato pasti ai consumatori che in realtà non erano mai stati consegnati».

La piattaforma assicura di averlo contattato per «discutere di questa questione» e aggiunge: «La gente non si attende che lavoriamo con dei rider che commettono ciò che assomiglia a una frode o a un furto». Una versione seccamente smentita dal diretto interessato. Mentre l'avvocato Kevin Mention, che già difende diversi rider, ha già fatto sapere che chiederà per il suo assistito un reintegro con contratto a tempo indeterminato.