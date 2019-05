Rubato dalla pancia della sua mamma, ha aperto gli occhi

CHICAGO - Il piccolo Yovanny Jardiel ha aperto gli occhi. La sua vita è iniziata nel peggiore dei modi, ma lui ha lottato e ora, finalmente in braccio al suo papà, potrà dare speranza a molti. Un’amica di famiglia lo ha scritto su Facebook pubblicando alcune foto: «Ha aperto gli occhi! Preghiamo per un miracolo». La mamma del piccolo, invece, non c’è più.

La 19enne Marlen Ochoa-Lopez è stata infatti assassinata quattro settimane fa a Chicago. Due donne, madre e figlia, l’hanno strangolata e le hanno rubato il bambino che aveva ancora in grembo. Il corpo della ragazza è stato gettato in un cassonetto, mentre il piccolo è stato portato in ospedale.

I dottori si sono presto accorti che il neonato non apparteneva a nessuna delle due e sono scattate le indagini. Le autorità hanno spiegato che le donne hanno contattato la 19enne quando questa ha chiesto in dono dei vestiti per i suoi bambini su Facebook. Attirata nella loro casa, la ragazza è stata distratta con un album di fotografie, prima del tragico epilogo.

Sono finite in carcere Clarisa Figueroa, 46 anni, e sua figlia Desiree, 24 anni. Nei loro confronti l’accusa è di omicidio di primo grado e occultamento di cadavere. Fermato anche il compagno di una delle due.

Keystone