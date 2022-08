Mettere all'asta i leoni dello zoo? Il WWF dice la sua

D’altro canto, allevare leoni, tigri e altri esemplari esotici considerandoli al pari di qualunque altro animale domestico, non è raro in Pakistan; anzi, è visto come uno status symbol. I ricchi proprietari infatti pubblicano immagini e video dei loro grandi felini sui social media; talvolta arrivano anche a noleggiarli come oggetti di scena per film e servizi fotografici.



Per questa operazione, la direzione dello zoo ha stabilito un prezzo di partenza di 150'000 rupie pakistane (circa 650 franchi) per animale, ma sperano che ciascuno arrivi a circa due milioni di rupie. Il vicedirettore ha dichiarato che gli acquirenti dovranno essere registrati presso le autorità provinciali e dimostrare di avere i mezzi per fornire cure e riparo adeguati alle creature.



Muhammad Rizwan Khan, veterinario dello zoo, ha sottolineato che ci fu un primo tentativo di mettere all'asta i leoni lo scorso anno, ma che fallì, poiché i potenziali acquirenti non avevano la documentazione o le licenze necessarie.