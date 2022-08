Courmayeur: una frana rende l'acqua non potabile e la località inaccessibile

Intorno alle 20 di ieri, è stato annunciato dal sindaco Roberto Rota, che i lavori di riparazione dell’acquedotto erano sostanzialmente terminati, garantendo che l’acqua sarebbe tornata a scorrere nei rubinetti, anche se non immediatamente a pieno regime. Per il momento, è stato detto ai cittadini di bollire l’acqua prima di farne un “uso domestico”, cioè prima di berla o di usarla nei cibi.



Oltre a quella che ha danneggiato l’acquedotto ci sono state diverse frane in val Ferret, causate da un temporale piuttosto intenso, ma nessuna persona è rimasta ferita e non ci sono stati danni particolari alle abitazioni. Inizialmente, la valle era rimasta isolata a causa dei massi che bloccavano il passaggio sulle strade verso Courmayeur, ma in poche ore è stato garantito un corridoio per le emergenze e ancora oggi proseguono i lavori per ripristinare la normale viabilità.



I primi territori rimasti senz’acqua sono state le frazioni del comune che si trovano più in alto nella val Ferret: La Palud, Entrèves e La Saxe. Anche se la popolazione di questi paesi è molto ridotta, hanno diversi servizi per il turismo e sono abbastanza popolati in questo periodo, perché ci sono abitazioni in affitto e numerose seconde case. Solo la località di Pussey non è stata interessata dall’interruzione dell’acqua, potendo contare su una sorgente autonoma. I supermercati della zona sono stati svuotati in fretta per fare scorsa d’acqua, e c'è perfino chi si è messo in macchina per andare fino ad Aosta per comprarla. Inoltre, da sabato mattina il comune ha cominciato a distribuire bottiglie di acqua potabile per aiutare la popolazione.