Quel ponte che non c'è, eppure è sempre lì

Torniamo quindi al ponte che non c'è e di cui si parla, in termini progettualmente concreti, sin dalla metà del XIX secolo. Con la sequenza elettorale di questo 2022 - le amministrative a giugno, la caduta del governo Draghi e le politiche anticipate a settembre e, infine, le regionali in Sicilia previste per l'autunno -, una parte della politica lo ha tirato fuori dalla naftalina per schiaffarlo tra un taglio delle tasse e un aumento delle pensioni. Un "evergreen". O, ancora meglio, un «Amarcord» come lo ha definito la rivista MicroMega, che lo scorso giugno, proprio in vista delle elezioni amministrative, aveva dedicato - a firma di Carlo Cornaglia - un pungente poema al ponte sullo Stretto di Messina che, di volta in volta, «è tornato in un cassetto».