La rivoluzione dell’Arabia Saudita, un grattacielo lungo 120 chilometri

The Mirror Line - L’infrastruttura, nota come The Mirror Line, costerà alle casse dello Stato più di un trilione di dollari americani. Due edifici paralleli in vetro, alti quasi 500 metri, compongono la base della struttura. Una lunga linea, a nord-ovest del paese, che attraverserà per 120 chilometri deserti, montagne e terreni costieri. Cinque milioni di persone saranno ospitate nella modernissima struttura. Una linea ferroviaria ad alta velocità permetterà inoltre di percorrere l’intero edificio in soli 20 minuti.