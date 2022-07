Putin è in buona salute, parola del direttore della CIA

Ieri è tornato ad esprimersi anche il direttore della CIA William Burns, smorzando i toni e riferendo che non ci sono prove che confermino le cattive condizioni di salute di Putin. «Ci sono molte voci sulla salute del presidente Putin, e per quanto ne sappiamo è fin troppo in salute» ha dichiarato Burns durante l'Aspen Security Forum che si è svolto in Colorado, come riporta la Bbc. Reagendo alle risate del pubblico, il direttore della CIA ha specificato che non si trattava di un giudizio formale dell'intelligence.