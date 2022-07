L’invasione delle meduse rischia di rovinare molte vacanze

«Naturalmente è fastidioso e seccante per un turista in vacanza non poter entrare in acqua perché il mare è infestato da meduse», afferma Lüber. La maggior parte delle meduse sono innocue per l'uomo. Tuttavia, ci sono anche meduse con cellule urticanti velenose sui loro tentacoli, che causano spiacevoli lesioni cutanee.