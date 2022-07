Il Papa smentisce le voci riguardo alle dimissioni: «Per il momento no»

Sulla guerra in Ucraina - Parlando della situazione in Ucraina, Francesco ha fatto notare che ci sono stati contatti tra il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, su un possibile viaggio a Mosca. I segnali iniziali non sono stati buoni. Si è parlato di questo possibile viaggio per la prima volta diversi mesi fa, afferma il Papa, spiegando che il Cremlino ha risposto che non era il momento giusto. Ha lasciato comunque intendere che ora qualcosa potrebbe essere cambiato. «Vorrei andare in Ucraina, e volevo prima andare a Mosca. La prima cosa da fare è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo, ma vorrei andare in entrambe le capitali».