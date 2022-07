Vacanze estive: occhi puntati sugli aeroporti

Tempi d'attesa: disastro Regno Unito, Italia ancora ok

Secondo una panoramica del Blick, la situazione dei tempi d'attesa è particolarmente calda in Francia (dove gli aeroporti sono paralizzati da ritardi e scioperi improvvisi per le scarse condizioni di lavoro), Paesi Bassi (Amsterdam in particolare) e Grecia (manca personale di terra e ci sono lunghe code al check-in e al ritiro bagagli), regge ancora ma potrebbe precipitare in Spagna (dove sono indetti degli scioperi e dove viene chiesta l'immediata assunzione di personale), mentre è sorprendentemente rilassata (per il momento) in Italia, dove i tempi di attesa medi sembrano ancora essere nella norma.