Un nuovo scandalo sessuale travolge il governo Johnson

L'opposizione laburista - pur toccata in tempi recenti da più di qualche ombra analoga, al pari degli indipendentisti scozzesi dell'Snp - ha colto la palla al balzo per tornare all'attacco di Johnson e sollecitare le dimissioni di Pincher anche da deputato, oltre a un'investigazione sull'accaduto. Il Partito Conservatore - ha tuonato la vice leader del Labour, Angela Rayner - «non può provare a insabbiare un nuovo episodio di potenziali molestie sessuali». Mentre la ministra dell'Interno ombra Yvette Cooper ha bollato come «una vergogna» la mancata espulsione immediata del reprobo da parte del premier. E anche due deputate conservatrici, Caroline Nokes e Karen Bradley, sono insorte per invocare un qualche vero sussulto di severità. Tanto più che si tratta di una vicenda tutt'altro che isolata, in uno scenario segnato in questi mesi da scandali piovuti a raffica su governo e maggioranza: non senza ricadute dirette su BoJo, come nel caso del cosiddetto Partygate, i ritrovi organizzati a Downing Street in violazione delle restrizioni anti-Covid imposte dallo stesso esecutivo a milioni di britannici fra il 2020 e il 2021.