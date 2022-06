Meta starebbe oscurando post e profili che parlano d'interruzione di gravidanza

Lo scorso venerdì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato la storica sentenza del 1973 Roe contro Wade che tutelava il diritto all'aborto negli Stati Uniti. Ancora prima che la decisione ufficiale venisse presa, alcune aziende hanno messo le mani avanti. Il tre maggio, infatti, è stata resa pubblica una bozza intitolata"Parere della Corte" in cui veniva già ripudiato in modo deciso il diritto all'aborto. In quell'occasione, Patagonia, per esempio, ha annunciato che si sarebbe impegnata a coprire le spese per le proprie dipendenti che necessitano un aborto.