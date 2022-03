Sequestrate 139 specie da uno "zoo" privato

LAS PALMAS - È un sequestro che ha dell'incredibile quello effettuato dalla Guardia Civil di Las Palmas, che nei giorni scorsi ha requisito ben 139 animali allevati in una casa privata a San Bartolomé de Tirajana.

Le autorità erano venute a conoscenza del fatto che una persona, morta recentemente, aveva lasciato una vasta collezione di esemplari non domestici in una proprietà privata, che era stata trasformata in uno zoo totalmente abusivo.

Dei 139 animali sequestrati, 118 sono classificati come specie invasive e 21 come animali pericolosi. Tutti gli esemplari sono stati portati in una struttura apposita.

Le specie sequestrate includono un pitone reale, due pitoni delle rocce birmani, un caimano nano, due draghi barbuti, due testuggini greche, 34 gamberi di fiume, un geco leopardo, 46 lumache giganti africane, 7 serpenti, una rana toro, una tartaruga lungocollo, otto iguane, un caimano dagli occhiali, 23 tartarughe dalle orecchie rosse, tre testuggini africane, 300 topi, e un numero indefinito di scarafaggi, vermi e grilli.

Guardia Civil