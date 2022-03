Ritrovata la statua perduta di Antonio Canova, era in un giardino

LONDRA - Una trama quasi da film quella emersa in questi giorni in merito al ritrovamento della statua "Maddalena giacente" di Antonio Canova, considerata da tempo perduta. L'opera, come racconta Christie's, era stata venduta circa vent'anni fa ad un'asta di statue da giardino per 5'200 sterline (circa 6'400 franchi) ad una coppia inglese. La statua sarebbe andata ad adornare il parco della loro villa per diversi anni. Solo negli ultimi tempi si è scoperto che la scultura è una delle ultime opere di Antonio Canova, e che potrebbe valere fino a 8 milioni di sterline (quasi 10 milioni di franchi).

La storia della statua - La "Maddalena giacente" fu commissionata nel 1819 da Robert Banks Jenkinson, secondo conte di Liverpool e primo ministro inglese dal 1812 al 1827. Canova ci lavorò per circa tre anni, e fu completata poco prima della sua morte. La statua fu poi acquistata all'asta da William Ward, e poi, sempre in una vendita all'incanto passò a Sir Herbert Smith. Fu quindi esposta in numerose mostre pubbliche del Regno Unito, ma fu in questi anni che si persero le tracce dell'opera, di cui rimase solo il ricordo. La statua riapparì nel 1938 durante un'asta, ma non venne riconosciuta la mano di Canova, e l'opera venne descritta semplicemente come "figura classica". Passò poi alla collezionista Violet van der Elst che la espose in giardino, e nel 1959 fu acquistata da un mercante d'arte. La scultura finì nuovamente all'asta nel 2002, quando fu acquistata dalla coppia inglese, attuali proprietari, per arredare il proprio guardino.

La statua in questi giorni è in mostra nelle sedi di Christi's a Londra, si trasferirà successivamente a New York (8-13 aprile), poi ad Hong Kong (27 maggio - 1 giugno) per poi tornare nuovamente nella capitale inglese per essere battuta all'asta il 7 luglio.

AFP