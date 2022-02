Il giudice ha deciso: l'interrogatorio di Trump e di due suoi figli ci potrà essere

NEW YORK - Donald Trump e i suoi due figli possono essere sentiti sotto giuramento dal procuratore di New York. È la decisione del giudice Arthur Engoron, che respinge così i tentativi dell'ex presidente di fermare l'interrogatorio. Lo riporta il New York Times.

L'interrogatorio di Trump e dei figli Donald Trump Jr e Ivanka Trump rientra nell'inchiesta civile condotta dal procuratore di New York Letitia James sulle pratiche della società dell'ex presidente. I legali della famiglia Trump hanno cercato di bloccare gli interrogatori sostenendo che James, una democratica, è politicamente prevenuta nei confronti dell'ex presidente e sta usando la sua azione civile per aiutare il procuratore del Southern District of Manhattan nella sua inchiesta penale su Trump.

La decisione del giudice non significa che James riceverà automaticamente le risposte che cerca dalla famiglia Trump. L'ex presidente e i figli possono infatti invocare il loro diritto costituzionale a non accusare loro stessi, come ha fatto Eric Trump. Il giudice ha deciso al termine di un'infuocata udienza virtuale, durante la quale Engoron è stato costretto a intervenire e chiedere un 'time out'.