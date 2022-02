Olimpiadi, l'FBI consiglia di utilizzare cellulari usa e getta

PECHINO - Mancano pochi giorni all'inizio delle Olimpiadi di Pechino. E l'FBI mette in guardia sui possibili problemi che possono verificarsi in Cina. In particolare l'agenzia governativa si concentra sull'utilizzo dei cellulari durante i Giochi, chiedendo agli atleti e ai team sportivi di lasciare a casa il proprio telefono, e di procurarsene uno usa e getta o temporaneo. La stessa raccomandazione sarebbe stata fatta anche da altri comitati olimpici occidentali.

L'FBI rende attenti su possibili attacchi DoS e ransomware. Ma, come precisa la Bbc, l'agenzia governativa ha allertato gli ospiti statunitensi a Pechino di mettersi in guardia anche da malware, furti di dati, e installazione di "strumenti di tracciamento" sui dispositivi mobili.

Non vi sarebbe nessuna minaccia specifica, tuttavia l'FBI raccomanda di rimanere vigili.

Il consiglio di lasciare i propri cellulari a casa è arrivato in seguito a un'analisi effettuata da Citizen Lab dell'Università di Toronto in merito all'app ufficiale delle Olimpiadi, MY2022, che tutti i partecipanti devono scaricare per motivi legati alla pandemia.

Dal rapporto sono emersi vulnerabilità per quanto riguarda la protezione dei dati personali: un errore di crittografia permette a terzi di accedere a documenti, audio e altri file presenti sul cellulare, compreso lo stato di salute (vaccini e tamponi). Inoltre l'app presenta problemi legati alla censura sulla base si una lista di parole chiave (il sistema risulta inattivo, ma controlla argomenti politici, come il Tibet e lo Xinjiang). Infine la politica sulla privacy non è chiara in merito a chi riceve ed elabora i dati.

I ricercatori del Citizen Lab avevano già segnalato a dicembre i problemi, senza ricevere una risposta dalla Cina.